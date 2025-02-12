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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл третий раз подряд в Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл третий подряд матч в азиатской Лиге чемпионов
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Wang Yimai/VCG/Visual China Group/ТАСС

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, уступил японскому клубу «Йокогама Ф. Маринос» в матче седьмого тура основного этапа азиатской футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Йокогаме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол оформил Ян Матеус. Он отличился на 20-й минуте.

Для Клуба Слуцкого это поражение стало третьим подряд в азиатской Лиге чемпионов. Команда занимает десятое место в турнирной таблице группы Восточной зоны, набрав семь очков. «Йокогама» (16 баллов) лидирует в турнирной таблице с четырьмя победами подряд.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее легенда ЦСКА похвалил Слуцкого.

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