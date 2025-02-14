Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен победитель короткой программы среди мужчин в финале Гран-при России

Фигурист Марк Кондратюк выиграл короткую программу в финале Гран-при России
close
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем короткой программы в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске.

Кондратюк получил за выступление 104,70 балла. Второе место занял Петр Гуменник (104,50). Замкнул тройку сильнейших Евгений Семененко (100,49). Владислав Дикиджи, являющийся действующим чемпионом России, занимает четвертое место (99,14).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026. Спортсмены из Белоруссии и России будут выступать в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее трехкратные чемпионы России выиграли короткую программу в финале Гран-при.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами