Стал известен победитель короткой программы среди мужчин в финале Гран-при России

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем короткой программы в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске.

Кондратюк получил за выступление 104,70 балла. Второе место занял Петр Гуменник (104,50). Замкнул тройку сильнейших Евгений Семененко (100,49). Владислав Дикиджи, являющийся действующим чемпионом России, занимает четвертое место (99,14).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026. Спортсмены из Белоруссии и России будут выступать в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее трехкратные чемпионы России выиграли короткую программу в финале Гран-при.