Звезды мужского фигурного катания России сражаются за олимпийскую квоту. LIVE

15:36

4-3 из тулупов каскад в начале, затем четверной сальхов — все успешно. Комбинированное вращение четвертого уровня, затем вращение в волчке на четвертый уровень, дорожка шагов на третий, а завершило прокат вращение в либеле — четвертый уровень.