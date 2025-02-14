Звезды мужского фигурного катания России сражаются за олимпийскую квоту. LIVE

4 флип + 3 тулуп на старте проката с хорошим плюсом, четверной сальхов тоже удачен. Вращение в либеле на четвертый уровень, дальше успешный тройной аксель, вращение в волчке на четвертый уровень, дорожка шагов четвертого уровня завершает прокат.
4-3 из тулупов каскад в начале, затем четверной сальхов — все успешно. Комбинированное вращение четвертого уровня, затем вращение в волчке на четвертый уровень, дорожка шагов на третий, а завершило прокат вращение в либеле — четвертый уровень.
Вторая разминка
7. Даниил Самсонов
8. Макар Игнатов
9. Владислав Дикиджи
10. Марк Кондратюк
11. Роман Савосин
12. Глеб Лутфуллин
Первая разминка
- Евгений Семененко
- Петр Гуменник
- Николай Угожаев
- Андрей Мозалев
- Иван Попов
- Дмитрий Алиев