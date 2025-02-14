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Спорт

Звезды мужского фигурного катания России сражаются за олимпийскую квоту. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Финал. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН
В Красноярске проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, по итогам которого определятся участники олимпийского отбора. Мужчины-одиночники показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:44

Николай Угожаев выступает.

15:43

104,50 — выходит Гуменник на первое место!

15:42

4 флип + 3 тулуп на старте проката с хорошим плюсом, четверной сальхов тоже удачен. Вращение в либеле на четвертый уровень, дальше успешный тройной аксель, вращение в волчке на четвертый уровень, дорожка шагов четвертого уровня завершает прокат.

15:39

Петр Гуменник выступает следом.

15:38

100,49 — Семененко устанавливает ориентир.

15:36

4-3 из тулупов каскад в начале, затем четверной сальхов — все успешно. Комбинированное вращение четвертого уровня, затем вращение в волчке на четвертый уровень, дорожка шагов на третий, а завершило прокат вращение в либеле — четвертый уровень.

15:33

Евгений Семененко начинает соревнования.

15:26

Участники первой разминки готовятся к своим прокатам на льду.

15:20

Вторая разминка 7. Даниил Самсонов
8. Макар Игнатов
9. Владислав Дикиджи
10. Марк Кондратюк
11. Роман Савосин
12. Глеб Лутфуллин

15:15

Первая разминка

  1. Евгений Семененко
  2. Петр Гуменник
  3. Николай Угожаев
  4. Андрей Мозалев
  5. Иван Попов
  6. Дмитрий Алиев

15:10

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Мужчины-одиночники сегодня выступят с короткими программами в финале Гран-при России.

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