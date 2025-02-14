Трехкратные чемпионы России выиграли короткую программу в финале Гран-при

Фигуристы Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на финале Гран-при

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу спортивных пар в финале Гран-при России, который проходит в Красноярске.

За свое выступление дуэт набрал 81,20 балла. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, набравшие за свое выступление 77,04 балла. Замкнули тройку лучших Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, чей прокат судьи оценили в 74,38 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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