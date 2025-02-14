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В Госдуме заявили, что российским спортсменам пока рано радоваться

Депутат Журова заявила, что Трамп может снять ограничения против атлетов из РФ
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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что по итогам переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным российские спортсмены могут получить возможность вернуться на международные турниры.

По ее словам, текущие критерии допуска не позволяют всем российским атлетам беспрепятственно участвовать в соревнованиях.

«У представителей летних видов спорта побольше дисциплин, где наших спортсменов допустили до международных турниров, «зимники» в этом плане чуть отстают. Нам пока только обозначили эту возможность в фигурном катании. Радоваться пока рано, надо дождаться, какие будут фильтры, критерии отбора. Возможно, вскоре они будут уже и не нужны. Если Трамп с нашим президентом договорятся, могут появиться новые вводные», — заявила Журова.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лыжник Александр Большунов заявил, что не заметил негативного отношения от иностранцев.

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