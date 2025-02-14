«Все стараются руку пожать»: Большунов об отношении иностранцев

Лыжник Большунов заявил, что не заметил негативного отношения от иностранцев

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после победы в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии рассказал, как к нему отнеслись иностранные спортсмены. Его слова приводит NRK.

«Все, кого я здесь встречал, включая норвежских молодых спортсменов, с удовольствием подходят ко мне, фотографируются. Пока не заметил негативного отношения к себе. Все относятся с уважением. Стараются и сфотографироваться, и руку пожать», — поделился он.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд

Ранее организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России у Большунова.