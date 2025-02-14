В «Динамо» рассказали, будет ли клуб бороться за победу в РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что в клубе мечтают о победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России текущего сезона, передает «Матч ТВ».

«Но как минимум навязать борьбу за чемпионство хочется, да и кубок тоже при этом не отпускать. Думаю, что все это вполне реально», — сказал Лещук.

Лещук — воспитанник московского «Динамо». С 2012 года он выступал за резервный состав «бело-голубых» и провел более 70 матчей в молодежном первенстве. Голкипер дебютировал в основной команде 10 мая 2017 года в 36-м туре первенства ФНЛ (сейчас — Первая лига), отыграв весь гостевой матч против саратовского «Сокола» (3:0).

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет вторым, набрав 39 очков — столько же баллов у «Краснодара», который опережает петербуржцев за счет победы в личной встрече. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками.

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