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Вратарь «Динамо» рассказал о странной покупке за 300 тысяч рублей

Лещук рассказал о покупке ведра для охлаждения шампанского за 300 тысяч рублей
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук рассказал о последней крупной покупке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Например, был бонус, когда заняли третье место в чемпионате. Плюс пришел личный бонус за игры в сезоне. В итоге купил себе ведро под шампанское для охлаждения: куда бутылку ставить и лед засыпать. Грубо говоря, сделал себе подарок за сезон», — заявил он.

Лещук — воспитанник московского «Динамо». С 2012 года он выступал за резервный состав «бело-голубых» и провел более 70 матчей в молодежном первенстве. Голкипер дебютировал в основной команде 10 мая 2017 года в 36-м туре первенства ФНЛ (сейчас — Первая лига), отыграв весь гостевой матч против саратовского «Сокола» (3:0). В Российской премьер-лиге дебютировал 10 августа 2019 года — в домашнем матче пятого тура против «Зенита» (0:2), заменив травмированного Антона Шунина.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет вторым, набрав 39 очков — столько же баллов у «Краснодара», который опережает петербуржцев за счет победы в личной встрече. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками. «Динамо» занимает четвертое место, набрав 35 очков.

Ранее вратарь «Динамо» стал лучшим бомбардиром команды на Зимнем кубке РПЛ.

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