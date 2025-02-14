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Спорт

Ученики Тутберидзе сражаются с чемпионами мира за поездку на Олимпиаду. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Финал. Пары. Короткая программа. ОНЛАЙН
В Красноярске проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, по итогам которого определятся участники олимпийского отбора. Спортивные пары показывают короткую программу. Ученики Этери Тутберидзе — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — противостоят своим главным конкурентам — чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14:14

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на льду.

14:13

Осокина и Грицаенко получают 66,85 баллов. Первый ориентир.

14:13

Красивое начало программы. Грицаенко как будто был дирижером. Начали с успешной подкрутки четвертого уровня, затем выброс тройной флип, а вот параллельный тулуп вышел только двойным. Параллельное вращение четвертого уровня, дорожка шагов тоже четвертого уровня. Приличный прокат.

14:08

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко начинают турнир.

14:01

Начинается первая разминка.

13:55

Алиса Блинникова – Алексей Карпов снялись.

13:50

Первая разминка

  1. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
  2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
  3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Вторая разминка 4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
5. Дарья Андреева – Александр Акимов
6. Ясмина Кадырова – Илья Миронов
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Спортивные пары сегодня выступят с короткими программами в финале Гран-при России.

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