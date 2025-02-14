Ученики Тутберидзе сражаются с чемпионами мира за поездку на Олимпиаду. LIVE

Красивое начало программы. Грицаенко как будто был дирижером. Начали с успешной подкрутки четвертого уровня, затем выброс тройной флип, а вот параллельный тулуп вышел только двойным. Параллельное вращение четвертого уровня, дорожка шагов тоже четвертого уровня. Приличный прокат.
Первая разминка
- Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
- Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Вторая разминка
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
5. Дарья Андреева – Александр Акимов
6. Ясмина Кадырова – Илья Миронов
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов