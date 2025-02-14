Тренера «Спартака» подвергли критике за эксперименты в матче с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Максим Деменко после финала Зимнего кубка РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» признался, что не понимает игру наставника красно-белых Деяна Станковича. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зачем нужно было экспериментировать в финале с «Зенитом» и выпустить неоптимальный состав, когда была возможность выиграть этот кубок? Понятно, что «Зенит» реализовал свои моменты, а у «Спартака» их и не было до перерыва. Во втором тайме мы увидели совсем другую команду. Почему основу не поставить сразу и так поиграть?» — заявил он.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился с результатом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Счет в поединке открыл Луис Энрике на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет вторым, набрав 39 очков — столько же баллов у «Краснодара», который опережает петербуржцев за счет победы в личной встрече. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками.

Ранее «Спартак» призвали не оценивать по игре с «Зенитом».