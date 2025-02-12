«Спартак» призвали не оценивать по игре с «Зенитом»

Матч московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в финале предсезонного Зимнего кубка не является показательным для оценки текущего состояния команд. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил известный российский специалист, бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

«Это команды, перед которыми стоит цель выигрывать, что видно и по трансферам. Конечно, это принципиальное противостояние. Меня удивил «Спартак» подходом к игре. Был неосновной, неоптимальный состав. Чем это было вызвано, не знаю, — вопрос к главному тренеру. Но матч был нервный, в какой-то момент участников захлестнули эмоции.

Я не увидел «Спартак» в полной мере. Потому судить о команде очень сложно, по этой игре я бы не стал делать выводов. Они явно провели матч не на высшем уровне, и «Зенит» был лучше», — сказал Балахнин.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился с результатом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Счет в поединке открыл Луис Энрике на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет вторым, набрав 39 очков — столько же баллов у «Краснодара», который опережает петербуржцев за счет победы в личной встрече. «Спартак» замыкает тройку с 37 очками.

Ранее экс-футболист заявил, что «Спартак» проиграл «Зениту» из-за эксперимента тренера.