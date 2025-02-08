«Его мнение — пустышка»: в России ответили Гашеку, выступившему против России на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на слова бывшего чешского голкипера Доминика Гашека, который призвал не допускать сборную России на зимние Олимпийские игры — 2026. Слова Михайлова приводит Sport24.

«Он — ненормальный человек. Уже давно это надо понять. Мнение Гашека — пустышка, даже говорить про него не хочу. Он шумит, не буду грубее говорить, а на него никто не обращает внимания. Вот и все», — заявил Михайлов.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать МОК, а не IIHF, сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

Ранее Гашек потребовал от IIHF прекратить врать.