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«Его мнение — пустышка»: в России ответили Гашеку, выступившему против России на ОИ

Михайлов назвал выступившего против участия России в ОИ-2026 Гашека ненормальным
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Алексей Куденко/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на слова бывшего чешского голкипера Доминика Гашека, который призвал не допускать сборную России на зимние Олимпийские игры — 2026. Слова Михайлова приводит Sport24.

«Он — ненормальный человек. Уже давно это надо понять. Мнение Гашека — пустышка, даже говорить про него не хочу. Он шумит, не буду грубее говорить, а на него никто не обращает внимания. Вот и все», — заявил Михайлов.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

О том, что решение по допуску России на Олимпиаду будет принимать МОК, а не IIHF, сообщил представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

Ранее Гашек потребовал от IIHF прекратить врать.

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