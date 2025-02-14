ПАОК Чалова и Оздоева проиграл «Стяуе» в стыковом матче Лиги Европы

Греческий ПАОК проиграл румынской «Стяуе» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тумба» в городе Салоники, завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей. ПАОК открыл счет в этом матче на 21-й минуте — отличился Мбвана Самата. На 45+5-й минуте хавбек греческой команды Тайсон получил красную карточку, и в меньшинстве коллектив пропустил дважды. На 50-й минуте Андрей Георгита счет сравнял, а на 60-й — победу румынам принес Джойским Дава.

Российский футболист ПАОКа Федор Чалов провел матч на скамейке запасных. Магомед Оздоев появился на поле на 69-й минуте, но ничем не смог помочь своей команде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответный матч состоится 20 февраля на национальном стадионе в городе Бухарест. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек».

Ранее в Греции рассказали, грозит ли тюрьма российскому футболисту Оздоеву.