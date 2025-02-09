В Греции ответили, грозит ли тюрьма российскому футболисту Оздоеву

В Греции сообщили, что Оздоеву не грозит тюрьма за драку с болельщиками АЕКа

Греческий журналист, освещающий жизнь ПАОКа Костас Петротос заявил, что российскому полузащитнику Магомеду Оздоеву не грозит тюрьма за драку с болельщиками АЕКа. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Просто по закону они не могли принимать участие в матчах в течение 10 дней. Это ограничительные меры. Игрокам ничего не будет. Они сыграют против «Стяуа» 13 февраля в Лиге Европы», — сказал Петротос.

До этого издание SDNA написало, что Оздоев пропустил матч 22-го тура чемпионата Греции с ОФИ из-за отстранения за драку с фанатам. Также сообщалось, что было заведено уголовное дело, по которому футболисту может грозить до трех месяцев тюремного заключения.

Инцидент произошел в январе 2025 года после того, как ПАОК вылетел из Кубка Греции. После завершения поединка несколько футболистов команды, в том числе и Оздоев, подрались с болельщиками АЕКа. Было заведено уголовное дело, и дисквалификация российского игрока вступила в силу после этого.

Также на десять дней остранены Тайсон, Томаш Кендзера, Деян Ловрен и Тарик Тиссудали.

Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. До этого он выступал в Турции за «Фатих Карагюмрюк». На протяжении четырех лет полузащитник защищал цвета петербургского «Зенита». Вместе с командой он четыре раза выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и один раз Кубок России. Также Оздоев известен в России по выступлениям за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек».

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