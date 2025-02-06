В ФИФА ждут возвращения России на международные соревнования

В ФИФА заявили, что ждут возвращения России на мировую арену

Директор департамента европейских национальных ассоциаций Международной федерации футбола (ФИФА) Эльхан Мамедов кратко высказался об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров, отметив, что в организации ждут возвращения России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Всей футбольной семье руководитель футбольной федерации всегда передает большой привет. Естественно, мы ждем возвращения [России] на мировую арену», — заявил Мамедов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее генсек РФС заявил, что риторика УЕФА и ФИФА по вопросу возвращения России меняется.