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Стали известны следующие соперники сборной России по футболу

Россия сыграет с Замбией в марте, с Нигерией и Белоруссией — в июне
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) назвал ближайших соперников национальной команды страны по футболу. В первой половине года подопечные Валерия Карпина сыграют со сборными Замбии, Нигерии и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Известно, что матч с Замбией состоится в марте. В июне россиянам предстоит провести два матча — 6-го числа против Нигерии, а 10-го — против Белоруссии.

Сборная Замбии занимает 87 место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Коллектив является победителем Кубка африканских наций (КАН) 2012 года.

Нигерийцы занимает 44-ю строчку в рейтинге ФИФА. В прошлом году они завершили выступление на КАН на стадии финала.

Сборная Замбии занимает 87-ю строчку в рейтинге ФИФА. Большинство футболистов команды выступают в зарубежных чемпионатах, включая Испанию, Италию, Израиль и Швейцарию. Замбия — победитель Кубка африканских наций 2012 года. В последнем розыгрыше турнира команда завершила выступление на групповом этапе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее в ФИФА заявили, что ждут возвращения России на международные соревнования.

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