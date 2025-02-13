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Большунов выиграл международную гонку в Италии

Большунов стал победителем итальянской гонки Sudtirol Moonlight Classic
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион, россиянин Александр Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Ранее норвежец Эрик Вальнес заявил, что не понимает, почему Большунова допустили до международной гонки в Италии, а Йоханнес Клебо сказал, что не думает об этом.

11 февраля стало известно, что Большунова допустили к международной гонке под флагом России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее норвежский лыжник заявил, что испугался бы встретить Большунова.

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