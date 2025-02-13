Олимпийский чемпион обиделся на организаторов международной гонки из-за участия Большунова

Норвежский лыжник Вальнес: стыдно, что Большунова допустили до гонки в Италии

Норвежский лыжник Эрик Вальнес заявил, что не понимает, почему олимпийского чемпиона из России Александра Большунова допустили до международных соревнований. Его слова приводит TV2.

«Это печатается в списках результатов, и это известная лыжная гонка. Думаю, что они должны придерживаться того, что решило сообщество, а не устанавливать свои собственные правила. Это немного стыдно. Так быть не должно», — заявил Вальнес.

О том, что Большунов включен в список участников международной гонки Sudtirol Moonlight Classic, стало известно 10 февраля. Он будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не думает об участии Большунова в гонке в Италии.