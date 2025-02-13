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Норвежский лыжник заявил, что испугался бы встретить Большунова

Лыжник Нортуг: я бы испугался, если бы встретил Большунова в Италии
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Global Look Press

Норвежский лыжник Эвен Нортуг заявил, что испугался бы встретить трехкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова в Италии. Его слова приводит VG.

«Я бы испугался, если бы встретил в Италии Большунова с налобным фонариком. Вы, наверное, были бы немного удивлены. Но видно, что они хотя бы тренируются. Это говорит о том, что они будут готовы ко дню возвращения», — рассказал Нортуг.

Ранее норвежец Эрик Вальнес заявил, что не понимает, почему Большунова допустили до международной гонки в Италии, а Йоханнес Клебо сказал, что не думает об этом.

О том, что Большунов включен в список участников международной гонки Sudtirol Moonlight Classic, стало известно 10 февраля. Он будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее российское фигурное катание назвали немыслимым без Татьяны Тарасовой.

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