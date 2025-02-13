«Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ

«Динамо» со счетом 4:1 выиграло у «Спартака» в КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу «Динамо». В первых двух периодах динамовцы отличились по разу: Никита Гусев на 15-й минуте и Джордан Уил на 33-й. Александр Беляев из «Спартака» сократил отставание на 46-й минуте, но уже через минуту Максим Комтуа вернул разницу в две шайбы. За две минуты до конца Гусев оформил дубль, забив в пустые ворота.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков. «Динамо» идет на второй строчке, имея в активе 72 балла.

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее Доминик Гашек рассказал, как относился к России во время выступлений за «Спартак».