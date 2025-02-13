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Битва за Москву: «Спартак» сражается с «Динамо». LIVE

Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — «Спартак». ОНЛАЙН

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ХК «Спартак» Москва
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречаются московские «Спартак» и «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
13 февраля 19:30
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Спартак
Москва, Россия
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» играет на выезде со столичным «Динамо». Начало встречи — в 19.30 мск.

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