Спорт
Битва за Москву: «Спартак» сражается с «Динамо». LIVE
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречаются московские «Спартак» и «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
13 февраля 19:30
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва, Россия
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» играет на выезде со столичным «Динамо». Начало встречи — в 19.30 мск.
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