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Гашек рассказал, как относился к России во время выступлений за «Спартак»

Гашек: играя за «Спартак», думал, что Россия движется в правильном направлении
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек раскрыл свое отношение к России, которое у него было во время игры за московский «Спартак». Его слова приводит Aktualne.

«Мне нечего об этом сказать. Пятнадцать лет назад я считал Россию страной, которая, скорее всего, двигалась в правильном направлении. В то время я никогда бы не подумал, что в следующие четыре года они будут в Крыму, а затем начнут спецоперацию на Украине», — заявил Гашек.

Он выступал за российский клуб в сезоне-2010/11 Континентальной хоккейной лиги.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО.

До этого он обвинил НХЛ, Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России, а также, что эти лиги обязаны выплатить Украине «сотни миллиардов долларов» из-за своих позиций.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Гашек назвал одно условие, при котором хочет возвращения России.

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