Норвежский лыжник оценил участие Большунова в международной гонке

Клебо заявил, что не думает об участии Большунова в гонке в Италии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не думает об участии олимпийского чемпиона из России Александра Большунова в международной гонке. Его слова приводит TV2.

«Раз это не соревнование FIS, пусть делают что хотят. Нам не должно быть до этого дела. Пожалуй, это последнее, о чем я сейчас думаю. Мой фокус на 100 процентов на том, что мне предстоит и чтобы оставаться здоровым», — заявил Клебо.

Ранее на Украине возмутились участием Большунова в гонке.

О том, что Большунов включен в список участников международной гонки, стало известно 10 февраля. Он будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее иностранные спортсмены не стали бойкотировать гонку в Италии из-за Большунова.