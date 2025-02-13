Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Дохе

Андреева и Шнайдер обыграли соотечественницу и вышли в полуфинал турнира в Дохе

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе в парном разряде.

13 ферваля в матче 1/4 финала они победили пару Ирина Хромачева (Россия) / Анна Данилина (Казахстан) со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. За это время россиянки не выполнили подач навылет, допустили две двойных ошибки и реализовали пять брейкпоинтов из восьми. В активе их соперниц один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейкпоинта из четырех.

За выход в финал россиянки снова сыграют с парой Сара Эррани/Ясмин Паолини из Италии, которым они уступили в финале олимпийского турнира и обыграли на Australian Open.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

ITF одобрила участие российских и белорусских теннисистов в летних Олимпийских играх — 2024. От России в нейтральном статусе на Игры в Париж поехало 15 человек, из которых было семь теннисистов — Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Елена Веснина. Хачанов получил допуск на Олимпиаду, однако от участия отказался.

Ранее российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Дохе.