Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Дохе

Александрова обыграла американку Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Дохе

26-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Дохе (Катар).

В матче 1/4 финала представительница России сенсационно одолела пятую ракетку мира Джессику Пегулу, представляющую США. Встреча, которая продолжалась 1 час 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:1, 6:1.

Александрова два раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Пегулы три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в финал катарского турнира российская спортсменка сыграет с победительницей пары Марта Костюк (Украина) — Аманда Анисимова (США).

Ранее на этом турнире Александрова обыграла лучшую теннисистку мира.

Александрова — победительница шести турниров WTA (из них пять в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); заслуженный мастер спорта России (2022).

Ранее Медведев потерял позицию в рейтинге лучших теннисистов.