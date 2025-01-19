Российские теннисистки взяли реванш за финал Олимпиады-2024

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг Australian Open в парном разряде.

В матче второго раунда они обыграли итальянский дуэт Сара Эррани / Жасмин Паолини со счетом 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В активе Андреевой и Шнайдер один эйс и одна двойная ошибка, а также шесть реализованных брейк-поинтов из 13. У итальянок нет ни подач навылет, ни двойных ошибок, также им удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести.

В следующем раунде россиянки сыграют с австралийской парой Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки, которые обыграли японку Макото Ниномию и норвежку Ульрикке Эйкери — 6:3, 7:5.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились Андреева и Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Эррани / Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Андреева проиграла в 1/8 финала Australian Open.