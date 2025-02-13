Чемпионка России рассказала, чего желает Тарасовой в день рождения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова является человеком, чье мнение остается весомым. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сказала чемпионка России среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт, поздравляя Тарасову с днем рождения.

«Самое главное — здоровье, неважно, в каком возрасте ты находишься. Есть много историй, которые показывают, что, помимо здоровья, нет ничего важнее. Желаю счастья, как бы банально это ни было. И, наверное, хочется пожелать чувства радости, удовлетворения от того, что она по сей день востребована, и ее мнение остается весомым», — подчеркнула Гербольдт.

3 февраля Telegram-канал SHOT написал, что Тарасова была вынуждена вызвать скорую помощью из-за проблем с сердцем. Однако позднее сама тренер назвала эту информация чистым враньем, заявив, что никого не вызывала.

В конце октября 2024 года Тарасова вызывала скорую, но от госпитализации также отказалась.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее Тарасова в день своего 78-летия рассказала, жалеет ли она о чем-то в жизни.