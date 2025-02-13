Российская гимнастка Крамаренко может завершить карьеру по состоянию здоровья

Российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что может завершить карьеру по состоянию здоровья, передает ТАСС.

«Сейчас я восстанавливаюсь. Будем смотреть на прогресс, как я восстановлюсь. Если восстановлюсь, буду выступать, если не получится, то продолжу в другой сфере», — сказала Крамаренко.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой.

Спортсменка перенесла операцию в конце июля 2024 года. Ирина Винер рассказала, что врачи удалили ей здоровый мениск вместо травмированного. Telegram-канал Sport Baza со ссылкой на источник сообщил, что Крамаренко не был удален здоровый мениск, а у спортсменки нет претензий к врачам.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Спортсменка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Ранее в сборной России рассказали, кто из гимнастов планирует получить нейтральный статус.