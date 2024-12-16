В сборной России рассказали, кто из гимнастов планирует получить нейтральный статус

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что практически все ведущие спортсмены дали согласие на получение нейтрального статуса. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мы заявили достаточно большое количество спортсменов на нейтральный статус, теперь ждем ответа от международной федерации. Практически все наши ведущие спортсмены дали согласие. Надеемся, что нас допустят как нейтральных спортсменов», — заявила Родионенко.

8 декабря первый вице‑президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов заявил, что российские спортсмены начнут получать нейтральный статус для участия в международных турнирах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года FIG приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее гимнастка Лала Крамаренко была признана спортсменкой года в России.