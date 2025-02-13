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Тренер «Динамо» посоветовал российскому игроку попробовать себя в Европе

Тренер «Динамо» Личка считает, что Тюкавину нужно попробовать себя в Европе
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что если футболист команды Константин Тюкавин хочет развиваться, то ему надо попробовать себя в Европе, передает Sport24.

«Если он хочет развиваться, то рано или поздно ему нужно будет выходить из зоны комфорта. Если выпадет хороший шанс из хорошего клуба, конечно», — сказал Личка.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах. В этих играх на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» 1:1, при этом москвичи спаслись от поражения благодаря голу вратаря Игоря Лещука в добавленное время.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

Ранее агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тюкавина.

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