Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тюкавина

Сафонов: есть контакты с европейскими клубами о Тюкавине, в клуб никто не писал

Представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина агент Алексей Сафонов рассказал о том, где футболист мог оказаться этой зимой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Контакты есть, кто‑то звонит. Португальцы были, еще кто‑то. Но это все на уровне разговоров. Официального письма в «Динамо», что вот, готовы заплатить за Костю 20 миллионов, такого не было», — заявил Сафонов.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах. В этих играх на его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи. В последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ахматом» 1:1, при этом москвичи спаслись от поражения благодаря голу вратаря Игоря Лещука в добавленное время.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее экс-одноклубник Тюкавина дал ему совет в случае отъезда в Европу.