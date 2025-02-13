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Стал известен спортсмен, заработавший больше всех в 2024 году

Sportico: Криштиану Роналду заработал больше всех спортсменов в 2024 году
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Reuters

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заработал больше всех спортсменов в 2024 году, передает Sportico.

Футболист заработал $260 млн. На второй строчке рейтинга расположился баскетболист «Голден Стейт» Стефен Карри ($153,8 млн) и британский боксер Тайсон Фьюри ($147 млн).

Украинский боксер Александр Усик занял седьмое место $120 млн.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский «Реал» — с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее стали известны подробности о будущем Роналду.

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