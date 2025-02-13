Экс-теннисист оценил победу россиянки над первой ракеткой мира

Чесноков: победа Александровой над Соболенко — один из лучших матчей в карьере

Российский теннисист Андрей Чесноков назвал победу россиянки Екатерины Александровой над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко одним из лучших матчей в ее карьере. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Соболенко не использовала шанс сделать брейк, и потом Соболенко не выиграла ни одного очка на своей подаче, этого я вообще не ожидал. А последний розыгрыш — ошибка, которая решила исход. Для Александровой это один из лучших матчей в карьере», — заявил Чесноков.

11 февраля Александрова в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе сенсационно одолела первую ракетку мира Арину Соболенко, представляющую Белоруссию. Встреча, которая продолжалась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Александрова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Соболенко шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

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