Российская теннисистка сенсационно обыграла белоруску Соболенко

Россиянка Александрова обыграла белоруску Соболенко на турнире в Дохе

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче второго круга представительница России сенсационно одолела первую ракетку мира Арину Соболенко, представляющую Белоруссию. Встреча, которая продолжалась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Александрова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Соболенко шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За возможность сыграть в четвертьфинале катарского турнира российская спортсменка сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, которая занимает 32-ю строчку в рейтинге WTA. Поединок состоится 13 февраля, точное время начала пока неизвестно.

Александрова — победительница шести турниров WTA (из них пять в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); заслуженный мастер спорта России (2022).

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