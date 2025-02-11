Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка сенсационно обыграла белоруску Соболенко

Россиянка Александрова обыграла белоруску Соболенко на турнире в Дохе
close
Dylan Martinez/Reuters

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В матче второго круга представительница России сенсационно одолела первую ракетку мира Арину Соболенко, представляющую Белоруссию. Встреча, которая продолжалась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Александрова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Соболенко шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За возможность сыграть в четвертьфинале катарского турнира российская спортсменка сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, которая занимает 32-ю строчку в рейтинге WTA. Поединок состоится 13 февраля, точное время начала пока неизвестно.

Александрова — победительница шести турниров WTA (из них пять в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); заслуженный мастер спорта России (2022).

Ранее Новак Джокович обратился к Даниилу Медведеву.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами