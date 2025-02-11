«Мой друг»: Джокович обратился к Медведеву

Сербский теннисист Новак Джокович на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравил с днем рождения представителя России Даниила Медведева.

«С днем рождения, мой друг», — подписал фото Джокович.

11 февраля Медведеву исполнилось 29 лет.

6 февраля Медведев потерпел поражение от 92-й ракетки мира Маттиа Беллуччи. Встреча, которая продолжалась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

В январе Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии уже во втором круге, проиграв представителю США Ленеру Тину.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде.

Ранее Медведев потерял позицию в рейтинге лучших теннисистов.