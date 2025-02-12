В ассоциации бокса оценили решение попавшей в гендерный скандал боксерши подать в суд

Глава международной ассоциации бокса (IBA) заявил, что поддерживает решение алжирки Иман Хелиф подать в суд на организацию, поскольку этот иск позволит организации раскрыть результаты гендерных тестов. Слова Кремлева приводит пресс-служба организации.

«Мы рады, что Хелиф собирается подать иск против IBA, так как в суде сможем доказать, что Хелиф не имеет права участвовать в женских боксерских соревнованиях. Томас Бах будет лично нести ответственность перед законом за свои действия», — заявил Кремлев.

12 февраля сообщалось, что провалившая гендерный тест Хелиф решила судиться с IBA.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее Дональд Трамп запретил транс-персонам участвовать в женских соревнованиях.