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Попавшая в гендерный скандал боксерша Хелиф подаст в суд

Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф грозит судом IBA
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Peter Cziborra/Reuters

Алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, решила судиться с Международной ассоциацией бокса (IBA). Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка подчеркнула, что ее возмутило решение IBA подать жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на допуск до летних Олимпийских игр — 2024.

«Виновные в этих действиях должны быть привлечены к ответственности, и мы приложим все доступные законные средства, чтобы обеспечить торжество справедливости», — отметила она.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее Дональд Трамп запретил транс-персонам участвовать в женских соревнованиях.

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