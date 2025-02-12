Семин назвал клуб, который может выиграть Лигу чемпионов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что мадридский «Реал» может выиграть Лигу чемпионов текущего сезона, передает «Чемпионат».

«Реал» может выиграть Лигу чемпионов. Это команда, которая всегда нацелена на победу. В матче с «Манчестер Сити» «Реал» блестяще играл. Все шансы есть, но до этого еще далеко. Финал Лиги чемпионов очень не скоро», — сказал Семин.

«Реал» в стыковом матче за право играть в 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити». Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась с результатом 3:2. По ходу матча «горожане» вели со счетом 2:1, но упустили преимущество.

Ответный поединок команды сыграют 19 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Реал» — действующий чемпион турнира. В финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, мадридский клуб оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее в «Манчестер Сити» назвали виновных в поражении от «Реала».