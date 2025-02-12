В «Манчестер Сити» назвали виновных в поражении от «Реала»

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола о поражении от «Реала»: вина лежит на всех нас

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в поражении от «Реала» в первом стыковом матче Лиги чемпионов виноваты все, и он — в первую очередь. Его слова приводит Sky Sports.

«Я уже много лет в «Манчестер Сити» и являюсь частью выдающейся команды, настоящей машины, но в данный момент не могу предложить команде то, что помогло бы справиться с возникающими ситуациями. Ответственность за эти результаты лежит на всех нас. Я признаю, что всё в нашей системе не работает так, как работало раньше», — заявил специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась с результатом 3:2 в пользу «Реала». По ходу матча «горожане» вели со счетом 2:1, но упустили преимущество. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный поединок команды сыграют 19 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Реал» — действующий чемпион турнира. В финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, мадридский клуб оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее стали известны все результаты матчей дня в Лиге чемпионов.