В Саудовской Аравии рассказали, будет ли продаваться алкоголь на ЧМ-2034

Посол Саудовской Аравии в Великобритании: на ЧМ-2034 не будет алкоголя

Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар Аль Сауд заявил, что в стране не планируют менять законы ради продажи алкоголя на чемпионате мира — 2034. Его слова приводит The Times.

«Это сухая страна — как и в случае с погодой. На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь, но, знаете ли, веселиться можно и без него. У каждого своя культура, и мы не хотим менять ее ради кого-то другого. Вы что, не можете жить без выпивки?» — заявил он.

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Саудовская Аравия была единственным кандидатом на проведение чемпионата мира 2034 года и была объявлена хозяйкой турнира на собрании Международной федерации футбола (ФИФА), которое состоялось 11 декабря 2024 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале они обыграли национальную команду Франции. Основное время поединка завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы, которые стали трехкратными чемпионами мира.

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