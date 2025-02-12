Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саудовской Аравии рассказали, будет ли продаваться алкоголь на ЧМ-2034

Посол Саудовской Аравии в Великобритании: на ЧМ-2034 не будет алкоголя
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар Аль Сауд заявил, что в стране не планируют менять законы ради продажи алкоголя на чемпионате мира — 2034. Его слова приводит The Times.

«Это сухая страна — как и в случае с погодой. На данный момент мы не разрешаем употреблять алкоголь, но, знаете ли, веселиться можно и без него. У каждого своя культура, и мы не хотим менять ее ради кого-то другого. Вы что, не можете жить без выпивки?» — заявил он.

Ранее в Саудовской Аравии рассказали, что будут делать с геями на ЧМ-2034.

Саудовская Аравия была единственным кандидатом на проведение чемпионата мира 2034 года и была объявлена хозяйкой турнира на собрании Международной федерации футбола (ФИФА), которое состоялось 11 декабря 2024 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале они обыграли национальную команду Франции. Основное время поединка завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы, которые стали трехкратными чемпионами мира.

Ранее лидер «Краснодара» рассказал о выборе между Россией и Арменией.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами