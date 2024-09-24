В Саудовской Аравии рассказали, что будут делать с геями на ЧМ-2034

Глава заявочного комитета Хаммад аль-Балави заявил, что несмотря на запреты, в стране примут всех гостей во время чемпионата мира 2034 года. Слова руководителя приводит Sky Sports.

«Мы уважаем частную жизнь всех наших гостей. Людям нужно узнать больше о стране, и лучший способ сделать это — приехать и посетить ее. Там они встретят гостеприимных саудовцев. Мы будем рады принять всех наших гостей», — заявил аль-Балави.

Саудовская Аравия является единственным кандидатом на проведение чемпионата мира 2034 года. Она должна быть объявлена хозяйкой турнира на собрании Международной федерации футбола (ФИФА), которое состоится 11 декабря.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале они обыграли национальную команду Франции. Основное время поединка завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее оказались аргентинцы, которые стали трехкратными чемпионами мира.

Ранее аргентинский футболист извинился за расистскую песню про французских игроков.