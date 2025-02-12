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Лидер «Краснодара» рассказал о выборе между Россией и Арменией

Сперцян: ни разу не пожалел о том, что выбрал Армению, а не Россию
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FCKrasnodar/Twitter

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что не жалеет о том, что предпочел выступать за национальную команду Армении, а не России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я не играл ни за одну сборную России, даже за юношескую. Были матчи, где выходили даже ребята из ФНЛ. Я сидел и думал: что мне еще надо сделать, чтобы в состав попасть? Это был последний щелчок. Я ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России», — рассказал Сперцян.

В текущем сезоне армянский футболист провел за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил шесть мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €20 млн.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям МОК, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее голкипер «Динамо» объяснил, почему назвал игроков «Краснодара» мерзкими.

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Футбол. Чемпионат России
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