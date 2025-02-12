Экс-футболист «Спартака»: непонятно, зачем «Спартак» и «Зенит» тратят большие деньги на трансферы

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что ему непонятно, зачем московский «Спартак» и петербургский «Зенит» тратят большие деньги на трансферы.

«Насколько «Спартак» готов к возобновлению чемпионата? Сейчас нагрузки будут снижаться, «Спартак» купил двух новых игроков за хорошие деньги. Их же не просто так покупают, они должны помочь завоевать золотые медали. Если они провалятся, как вчера провалился новичок команды Ливай Гарсия, то тогда будут вопросы. Было бы нелогично столько тратить впустую. И «Зенит» тратит по €38 млн. на игрока. Зачем? Почему не работает академия и в «Спартаке», и в «Зените»?! Есть проблема с деньгами у «Барселоны». Но она обратилась в академию, и сейчас за клуб играют воспитанники. Вот у нас такой футбол, что лучше купить за большие деньги иностранцев. Бразильцы, которые приезжают не из Европы, могут и не адаптироваться к нашим условиям», — сказал Масалитин.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.

Ранее экс-футболист «Спартака» заявил, что команда готова бороться за победу в РПЛ.