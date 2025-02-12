Экс-футболист «Спартака» заявил, что команда готова бороться за победу в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что московский «Спартак» готов бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на поражение от петербургского «Зенита» в матче Зимнего Кубка РПЛ (0:3).

«Нуждается ли «Спартак» в дополнительных усилениях перед началом весенней части РПЛ? Я думаю, основной состав, который вышел на второй тайм в матче с «Зенитом», полностью укомплектован. Новых игроков мы пока в деле не видели. У «Спартака» все нормально. Они готовы бороться за чемпионство», — сказал Гладилин.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у подопечных Деяна Станковича 37 очков.

Ранее была названа причина разгромного поражения «Спартака» от «Зенита».