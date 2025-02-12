Олимпийский чемпион раскритиковал предстоящее первенство мира по биатлону

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал предстоящее первенство мира по биатлону. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».
«А что мне смотреть на допингистов и мошенников? Чемпионат мира я не буду смотреть. Статистику можно и в интернете узнать, кто из мошенников какое место занял. Не буду смотреть ни одной гонки. Без российских спортсменов такие турниры не представляют интереса», — сказал Васильев.
Ранее он заявлял, что все норвежцы используют препараты.
В 2025 году чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде.
Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета из-за начала СВО России на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.
Ранее норвежские биатлонисты вышли с флагом Украины на награждение этапа Кубка мира.