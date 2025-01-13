Норвежские биатлонисты вышли с флагом Украины на награждение этапа Кубка мира

Братья Бё и Легрейд вышли с флагом Украины на церемонию награждения на этапе КМ

Призеры гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе норвежские биатлонисты братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Холм Легрейд появились на награждении с флагом Украины. Об этом пишет NRK.

Согласно правилам Международного союза биатлонистов (IBU), демонстрация какой-либо символики, которую можно классифицировать как дискриминацию, запрещена. Офицер международной организации Кристиан Винклер объяснил, почему норвежцам разрешили продемонстрировать украинский флаг.

«Мы разрешили вывешивать украинский флаг на винтовках после начала СВО, а Андрей Расторгуев вывесил латвийский флаг на пьедестале почета во время чемпионата мира — 2024 в Нове-Место, так что проблем никаких нет», — заявил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С этого момента российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов.

Ранее чемпионка Кубка России по биатлону объяснила страхом финиш без флага.