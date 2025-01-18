Российский биатлонист: все норвежцы используют препараты

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежские биатлонисты используют препараты, чтобы одерживать победы в гонках, передает «ВсеПроСпорт».

«Все норвежские биатлонисты, которые бегают все в соплях, очевидно используют препараты. И тут даже не надо гадать — это сальбутамол. Все все знали, но прикрывали их», — сказал Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. С этого момента российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее норвежские биатлонисты вышли с флагом Украины на награждение этапа Кубка мира.

Ранее в Норвегии назвали необходимым отстранение российских биатлонистов.