Экс-футболист заявил, что «Спартак» проиграл «Зениту» из-за эксперимента тренера

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что красно-белые проиграли в финале Зимнего Кубка РПЛ петербургскому «Зениту» из-за эксперимента главного тренера москвичей Деяна Станковича.

«Почему «Спартак» разгромно уступил «Зениту»? Идет подготовка к чемпионату. Деян Станкович рискнул, выставив неосновной состав «Спартака» в первом тайме. Видимо, задумка была в том, чтобы показать энергозатратный футбол, измотать «Зенит», а во втором тайме Станкович хотел склонить результат в свою пользу. Так действовал Станкович в игре на Кубок России с «Ростовом», но ничего не получилось. Два раза он решил поэкспериментировать, но это не привело ни к чему хорошему. У «Зенита» очень хорошие игроки, вот они и склонили игру в свою сторону», — сказал Масалитин.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился с результатом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Счет в поединке открыл Луис Энрике на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

Ранее экс-футболист «Спартака» рассказал, за счет чего команда могла обыграть «Зенит».