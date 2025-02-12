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Экс-футболист «Спартака» рассказал, за счет чего команда могла обыграть «Зенит»

Экс-футболист Гладилин: для «Спартака» нет трагедии из-за поражения от «Зенита»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что красно-белые могли обыграть петербургский «Зенит» в матче Зимнего Кубка РПЛ.

«Можно ли говорить, что «Зенит» готов к весенней части чемпионата? Да, они провели хороший матч. «Зенит» хорошо смотрелся в первом тайме, когда «Спартак» выставил резервный состав. Матч со «Спартаком» можно разделить на две части. В первом тайме основа «Зенита» играла с резерва «Спартака». Во втором тайме и у «Спартака» был стартовый состав. Тогда была равная игра. Можно сказать, что преимущество было у красно-белых. Было бы интересно, если бы с первых минут играли основные игроки у той и другой команды. Тогда результат был бы другой. Для «Спартака» нет никакой трагедии из-за результата», — сказал Гладилин.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился с результатом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Счет в поединке открыл Луис Энрике на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. На 28-й минуте ворота соперника поразил Вендел, а окончательный результат установил Маттео Кассьерра через четыре минуты.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» готов к весенней части РПЛ.

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