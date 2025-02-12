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Назван тренер, который может сменить Винер в сборной России

Гимнастка Батыршина назвала чемпионку ОИ Канаеву возможной преемницей Винер
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 17-кратная чемпионка мира Евгения Канаева может стать новым главным тренером сборной России после ухода с этого поста Ирины Винер. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила серебряный призер Олимпиады — 1996, пятикратная победительница мировых первенств Яна Батыршина.

«Я уже высказывалась года два или три назад о том, кто способен такое потянуть. Тогда я сказала, что, на мой взгляд, только две личности могут это сделать: Алина Кабаева и Евгения Канаева. Но на тот момент у Алины еще не было «Небесной грации» — ее международной ассоциации. А сейчас она полностью в ней, и вопрос, нужно ли ей работать в сборной. А так, получается, кандидат — Евгения Канаева.

Это наша самая титулованная спортсменка, ее очень любят и уважают во всем мире. Она великолепный тренер, блестящий специалист. Она работает в Новогорске, ее девочки показывают большой прогресс и очень хорошие результаты. Но, опять-таки, я не знаю, насколько это нужно самой Жене.

Очень сложный вопрос. В связи с тем, что у нас новый глава Федерации, возможно, совершенно по-другому будет решаться ситуация: будет ли это ученица Ирины Александровны или вообще человек не из гимнастики? Затрудняюсь ответить, по какому принципу сейчас будет происходить назначение главного тренера. Мы можем гадать и предполагать, выбирать лучшие варианты.

Мне предположить сложно. Но я говорю вам то, что и говорила всегда: сборную возглавить могут Алина и Женя – лицо нашей художественной гимнастики», — сказала Батыршина.

«В октябре 2024 года Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил Олег Белозеров.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой МамунЯной КудрявцевойДиной и Ариной Авериными.

Ранее Батыршина призналась, что была шокирована решением Винер покинуть сборную.

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